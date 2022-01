John Travolta papà orgoglioso per la prima canzone della figlia Ella

John Travolta è un padre davvero affettuoso. Da sempre è assai legato alla sua famiglia, e da quando è scomparsa l'amata moglie Kelly Preston i legami familiari si sono fatti ancora più stretti.

Commoventi per esempio le foto pubblicate da John in occasione del Natale e del Capodanno. Nelle immagini si vede una famiglia che sa come stare unita, in modo semplice e autentico.

Adesso per Travolta è venuto il momento di festeggiare il debutto della figlia Ella Blue nel mondo della musica. La ragazza, 21enne, ha infatti appena pubblicato il singolo "Dizzy". Papà John ha pubblicato un video della figlia, accompagnato da queste parole: "Sono così emozionato per Ella! La sua canzone è appena stata pubblicata!".

Travolta e la figlia avevano lavorato insieme nella commedia "Old Dogs" e avevano ricreato il celebre balletto di "Grease" per una pubblicità andata in onda durante il Super Bowl.

(foto Getty Images)