Audrey Hepburn: in arrivo il film sulla sua vita. Ecco chi la interpreterà

Audrey Hepburn e il suo mito saranno adesso narrati in un nuovissimo film!

A dare la notizia è stato il magazine specializzato Variety. La pellicola sarà diretta da Luca Guadagnino ("Io sono l'amore", "Chiamami col tuo nome").

Il ruolo di Audrey Hepburn dovrebbe essere affidato a Rooney Mara ("The Social Network", "Millennium - Uomini che odiano le donne", Lei (Her)", "Lion - La strada verso casa", "Song to Song", "La fiera delle illusioni", con Bradley Cooper e Cate Blanchett. Rooney Mara, che per due volte è stata candidata agli Oscar, produrrà anche il film.

Sarà un vero onore per l'attrice dare vita alla indimenticabile Audrey, nel cuore dei fan per film come "Vacanze romane", "Colazione da Tiffany", "My Fair Lady". La Hepburn è anche tra le poche star ad aver ottenuto lo status di EGOT, avendo vinto i premi Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

(foto Getty Images)