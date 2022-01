2022: i più bei film in uscita

Il 2022 si annuncia ricco di grandi film. In cui spiccano molti sequel.

A gennaio esce infatti il nuovo capitolo di Matrix, il quarto. Tornano così Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di di Neo e Trinity. Non ci sarà invece Laurence Fishburne, che nella pellicola interpretava Morpheus.

Febbraio vede l'uscita di "Assassinio sul Nilo" ispirato all'omonimo. celebre romanzo di Agatha Christie e diretto da Kenneth Branagh, che sarà anche il protagonista principale, il detective Hercule Poirot. Ambientazione in crociera sul Nilo e un cast che vanta anche Annette Bening e Gal Gadot.

Debutta a marzo "The Batman", con Robert Pattinson. E a marzo esce anche il nuovo capitolo della saga di Downton Abbey, initolato "Una nuova era". Nel film la famiglia Crawley si trasferisce nel Sud della Francia, nella villa che ha ereditato la matriarca Lady Violet.

Maggio segna il ritorno di Tom Cruise nei panni di un indimenticabile eroe: il pilota Pete “Maverick” Mitchel. IL film è naturalmente "Top Gun 2". La pellicola esce a 36 anni di distanza da quella che lanciò Cruise come sex symbol. L'attore avraà adesso il ruolo di un istruttore di volo. Suo allievo, il figlio dell'amico Nick “Goose”. In scena anche Val Kilmer e Jennifer Connely. A maggio vedremo anche Penelope Cruz nel film "L’immensità", di Emanuele Crialese.

Baz Luhrmann torna a giugno con il film dedicato ad Elvis Presley. Nel cast anche Tom Hanks.

Tom Cruise rifà capolino a settembre, con un nuovo sequel di "Mission Impossible". Il film è stato girato anche a Venezia e Roma. Protagonisti, oltre a Cruise, anche Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson e Nicholas Hoult.

Dicembre è il mese del nuovo Avatar, ancora una volta diretto da James Cameron. Nel cast ci sono Sam Warthington e Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Kate Winslet. Cameron ha intenzione di girare altri tre film dedicati alla saga.

Non si conosce ancora invece la data d'uscita di "Killers of the Flowers Moon", diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio.

