I dolcissimi auguri di Nicole Kidman alla figlia Faith

Nicole Kidman ha scelto i social per fare pubblicamente gli auguri alla figlia che ha compiuto 11 anni. "Tanti auguri adorata Faith. Ti amiamo infinitamente. Mamma e papà", recita la didascalia che correda la foto, pubblicata su Instgram: una torta al cioccolato ricoperta di smarties e stelline colorate, qualche candelina e un festone con su scritto, in caratteri dorati, "Buon Compleanno". In breve tempo, il post ha raccolto i like delle amiche attrici, tra le quali, Jennifer Aniston, Kate Bosworth e Gal Gadot, e naturalmente, i commenti dei fan di tutto il mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Kidman (@nicolekidman)

Faith è la secondogenita che Nicole Kidman ha avuto con Keith Urban. La maggiore della coppia, Sunday Rose, ha 13 anni. Ed è raro che l'attrice, premio Oscar, parli della sua vita privata, in particolare delle figlie. Soltanto durante i mesi di lockdown, l’attrice ha rivelato al New York Times, dettagli sul suo modo di crescerle. "Il lavoro ci porta spesso lontano da casa", ha raccontato, "ma, stiamo molto attenti a non lasciare mai da sole le bambine: se non ci sono io, resta con loro Keith e viceversa. Devo ringraziare però di avere vicine mia madre e mia sorella Antonia. Ogni volta che ho bisogno di aiuto so che posso chiamarla, e lei addirittura si trasferisce da me con i suoi figli, che sono molto legati a Sunday Rose e a Faith. È molto importante mantenere i legami con la famiglia, soprattutto in momenti difficili come questi."

Ma, non è l'unica confessione resa pubblica di recente dalla Kidman, che da qualche anno è tornata a stabilirsi in Australia. L'attrice ha anche rivelato di aver sofferto di depressione dopo il divorzio da Tom Cruise, con il quale ha adottato due figli: Conor e Isabella, di 26 e 29 anni.