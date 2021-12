E' Hugh Jackman l'attore più romantico

Hugh Jackman non è solo il divo più autoironico di Hollywood, ma probabilmente anche il più romantico.

Lo ha ripetuto più volte al magazine Vanity Fair: il 53enne australiano si considera benedetto dal cielo per la moglie Deborra-Lee Furness, di 13 anni più grande, sposata nel 1996, quando lui era alle prime anni e lei già una star di soap opera.

Insieme hanno adottato due bambini e hanno superato molte difficoltà. L’ultimo video postato dall’attore si è guadagnato due milioni e mezzo di visualizzazioni. Lo si vede fare le prove di ballo con la consorte, davanti all’albero di Natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hugh Jackman (@thehughjackman)

L’occasione è The Music Man a Broadway: si parte con alcune preview il 20 dicembre, per debuttare ufficialmente il 20 febbraio al Winter Garden Theatre di New York. Accanto a lui nello spettacolo c’è Sutton Foster (star della serie "Younger"). L’attore, inoltre, interpreterà Enzo Ferrari nell’omonimo biopic e ha anche altri tre film in cantiere, l’action "The Good Spy", "The Son" con Anthony Hopkins (in cui interpreta il marito di Vanessa Kirby) e infine "Apostle Paul", che lo vede nei panni di San Paolo.

(Foto Getty Images)