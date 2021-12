Jasmine Trinca ospite di Radio Monte Carlo

Jasmine Trinca oggi alle 12.00 è ospite di Due come noi per raccontare a Rosaria e Max il nuovo film di cui è protagonista, "Supereroi".

La pellicola, diretta da Paolo Genovese, racconta della coppia formata da Anna e Marco, lei fumettista, lui professore di fisica, e del loro cambiare nel tempo. Perché... servono i superpoteri per amarsi tutta una vita. Come racconta il regista, infatti, "oggi le coppie che resistono sono sempre più rare, stare insieme 10 anni è difficile, arrivare ai 20 è raro, superarli è da Supereroi. Il racconto viene fatto attraverso l’alternanza degli anni, andando avanti e indietro nel tempo, un modo per sottolineare come

il tempo cambi le nostre attitudini, i nostri modi di fare rispetto al partner. È un meccanismo che ci fa vedere come si litiga dopo un anno e come lo si fa dopo cinque, come si fa l’amore all’inizio e come lo si fa dopo dieci anni, come cambiano

i silenzi, le paure e le speranze della coppia nei diversi momenti della loro vita".

Jasmine Trinca ha interpretato "La stanza del figlio" di Nanni Moretti ( Ciak d’Oro come Migliore attrice non protagonista, Globo d’Oro come Miglior attrice esordiente della Stampa Estera e Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento 2001); "La meglio gioventù" di Marco Tullio Giordana (Migliore attrice protagonista ai Nastri d’Argento 2004"; "Romanzo criminale" di

Michele Placido; "Manuale d’amore" di Giovanni Veronesi; "Il caimano" di Nanni Moretti; "Piano, solo", di Riccardo Milani; "Il grande sogno "di Michele Placido (Premio Marcello Mastroianni come interprete emergente alla 66ª Mostra del Cinema di Venezia);"Ti amo troppo per dirtelo" di Marco Ponti; "Un giorno devi andare" di Giorgio Diritti e "Miele" di Valeria Golino (con entrambi vince il Nastro d’Argento come Migliore attrice protagonista); "Maraviglioso Boccaccio" di Paolo e Vittorio Taviani; "Nessuno si salva da solo" di Sergio Castellitto; "The Gunman"; "Fortunata" di Sergio Castellitto (premio Un Certain Regard

come Miglior attrice e David di Donatello per Miglior attrice protagonista); "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini; "Il ragazzo più felice del Mmondo" di Gipi; "Croce e delizia" di Simone Godano; "La Dea Fortuna" di Ferzan Özpetek (David di Donatello come Migliore attrice protagonista e Nastro d’Argento); "Guida romantica a posti perduti" di Giorgia Farina; "The Story of My Wife" di Ildikó Enyedi; "La scuola cattolica" di Stefano Mordini.

Nel cast di "Supereroi" ci sono anche Alessandro Borghi, Greta Scarano, Vinicio Marchioni ed Elena Sofia Ricci.