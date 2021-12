Ben Affleck e le due Jennifer

Ben Affleck è stato assieme a Jennifer Lopez, poi si è lasciato. Ben Affleck si è poi fidanzato e sposato con l'attrice Jennifer Garner, con la quale ha avuto tre figli. Nel 2017 ha divorziato dopo 10 anni di matrimonio. Quindi si è rimesso assieme alla Lopez, che nel frattempo aveva prima sposato e poi ha divorziato da Marc Anthony (suo terzo marito).

Insomma, quella cosa chiamata vita che per attori e cantanti a volte sembra essere un po' più caotica delle nostre. Non sempre, ma spesso sì.

Le separazioni per Ben e Jennifer sono state all'insegna dei buoni rapporti e quindi sia l'uno che l'altra continuano a vedere gli ex coniugi e - ovviamente - i figli. E siccome viviamo nell'epoca dei social può capite che Ben Affleck venga fotografato sorridente assieme alla Lopez a una partita dell'NBA allo Staples Center di Los Angeles, e solo poco dopo - venga immortalato nella non lontana Santa Monica con l'ex moglie, ad un evento organizzato dalla scuola dei loro figli. A confermare la vicinanza dei due eventi con relative paparazzate è l'outfit dell'attore, identico sia con Jennifer (Lopez) che con Jennifer (Garner).

(foto Getty Images)