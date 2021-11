Cary Grant e quel film con Grace Kelly

Cary Grant era il nome d'arte dell'attore britannico Archibald Alexander Leach, destinato ad avere un enorme successo a Hollywood. Scomparso il 29 novembre 1986, ha recitato in grandi film come "Susanna!" di Howard Hawks, "Scandalo a Filadelfia", di George Cukor, "Il sospetto" di Alfred Hitchcock, "Arsenico e vecchi merletti" di Frank Capra, "Notorious" di Alfred Hitchcock, "Ero uno sposo di guerra" di Howard Hawks, "Intrigo internazionale" di Alfred Hitchcock, "Operazione sottoveste" di Blake Edwards, "Sciarada" di Stanley Donen.

Tra i suoi tanti film, spicca anche "Caccia al ladro", di Alfred Hitchcock, interpretato con Grace Kelly. Cary Grant ha il ruolo del celebre ladro John Robie, detto il Gatto, ritiratosi ormai in Costa Azzurra, dove conduce una vita onesta. Accusato ingiustamente di un furto di gioielli, troverà sulla sua strada Frances Stevens (Grace Kelly), che lo aiuterà a dimostrare la sua innocenza.

Ed ecco 6 curiosità su questo film

1 - La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore David Dodge. Il film vinse un Oscar nel 1955 per la miglior fotografia

2 - Sfondo del film sono i bellissimi paesaggi della Francia e di Monte Carlo: Le riprese furono effettuate tra il maggio e il settembre del 1954 tra Cannes, la Costa Azzurra e Villefranche-sur-Mer, nelle Alpes-Maritimes. Ma solo un quarto d'ora del film mostra queste località: il resto fu girato in studio, in California.

3 - Fu però proprio durante le riprese del film che Grace Kelly conobbe il principe Ranieri, destinato a diventare suo marito.

4 - Il regista Alfred Hitchcock, che amava avere un cameo in ogni suo film, appare nella scena in cui Cary Grant è in autobus. Il passeggero accanto è proprio il regista.

5 - Si temeva che la differenza d'età tra Grace Kelly e Cary Grant nuocesse alla credibilità del film, che invece funzionò perfettamente.

(Foto Getty Images)