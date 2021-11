Meryl Streep e quella figlia che le somiglia tantissimo

Meryl Streep non potrebbe essere più orgogliosa: sua figlia Louisa Jacobson debutta sullo schermo, e in una grande produzione.

La giovane Louisa, che somiglia moltissimo a mamma Meryl, sarà infatti la protagonista della nuova fatica di Julian Fellowes, autore dietro all'enorme successo di "Downton Abbey".

La nuova serie si intitola "The Gilded Age" e racconta la fine del XIX secolo nella vibrante alta società di New York. La contesa è tra antica aristocrazia newyorkese e nuovi ricchi e Loiuse, nei panni dell'orfana Marian Brrok, farà parte del gioco, trasferendosi dalla natia Pennsylvania a New York per vivere presso le ricche, superbe ziette (una di loro è interpretata da Cynthia Nixon, di "Sex And The City").

Louisa Jacobson è nata a Los Angeles il 12 giugno 1991. Il padre è lo scultore Don Gummer. La famiglia è ricca di talento artistico: il fratello di Louisa, Henry, è musicista, le sue sorelle Mamie e Grace hanno seguito le orme di mamma Meryl e sono attrici.

