Vincent Cassel: 3 curiosità e i suoi 5 film più belli

Vincent Cassel è nato, con il nome di Vincent Crochon, a Parigi il 23 novembre 1966.

Oltre che per la sua carriera cinematografica, l'attore è molto noto in Italia per essere stato il primo marito di Monica Bellucci, sposata il 3 agosto 1999 (la coppia si era conosciuta nel 1996 sul set del film "L'appartamento") e padre di Deva, nata il 12 settembre 2004, e Léonie, nata il 21 maggio 2010. Nel 2013 la coppia si separa. Nel 2018 Vincent sposa la modella italo-francese Tina Kunakey, da cui ha avuto la piccola Amazonie.

Ecco 3 curiosità sull'attore:

1- Parla numerose lingue: inglese, italiano, russo e portoghese.

2 - E' anche doppiatore: è la voce ufficiale di Hugh Grant e ha doppiato la tigre Diego, protagonista della serie "L’era glaciale" e Monsieur Hood in "Shrek".

3 - Sostiene le tribù amazzoniche nella lotta contro la diga di Belo Monte in Brasile.

Ed ecco i 5 suoi film più celebri:

1 - L'odio (1995) di Mathieu Kassovitz, Premio per la miglior regia al Festival di Cannes. Dura storia ambienta nella banlieu di Parigi

2 - Elizabeth (1998), di Shekhar Kapur, sulla vita della Regina Elisabetta I d'Inghilterra

3 - Ocean’s Twelve (2004), di Steven Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt, Catherine Zeta Jones, Julia Roberts e Matt Damon.

4 - Il cigno nero (2010), di Darren Aronofsky, sullo spietato mondo della danza classica.

5 - E’ solo la fine del mondo (2016), di Xavier Dolan, sigli ambigui sentimenti che scorrono sottotraccia nelle famiglie.

