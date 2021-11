Sarah Jessica Parker e il nuovo Hocus Pocus: le prime foto!

Sarah Jessica Parker è davvero in grande attività: non solo è impegnata per le riprese del nuovo "Sex and The City".

Adesso è anche sul set del sequel di una commedia di gran successo degli Anni Novanta, "Hocus Pocus", in cui recitava insieme e a Bette Midler.

Si susseguono infatti gli indizi e le foto pubblicate sui social che testimoniano il suo coinvolgimento nel film.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hocuspocus.2

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SJP (@sarahjessicaparker)

"Hocus Pocus" raccontava la storia di tre streghe di Salem che tornavano dal passato a crear guai nel presente. E Sarah era una delle fattucchiere.

Adesso l'attrice è stata avvistata con il costume di scena sul set del film, presso la Old Colony House di Newport, a Rhode Island.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hocuspocus.2

(Foto Getty Images)