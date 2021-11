Kim Cattral torna! Anche se non si tratta di Sex And The City

Bentornata, Kim Cattrall! L'attrice, amata dai fan per il suo ruolo della disinibita Samantha Jones in "Sex And The City", non farà parte delle riprese della nuova serie (che ha visto invece riconfermate le altre tre protagoniste, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis). Ma la Cattral si è presa la sua bella rivincita: sarà infatti nel cast di altre due celebri serie tv.

La storia è nota: pare proprio che Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker non andassero d'accordo sul set. Battibecchi e tensioni infinite. Ecco perché alla fine il nuovo "Sex And The City" farà a meno della verve del personaggio di Samantha.

Embed from Getty Images

Ma la Cattrall non resterà certo disoccupata: è infatti nel cast di "How I Met Your Father", serie televisiva spin-off della famosa "How I Met Your Mother- E alla fine arriva mamma".

Inoltre, Kim Cattrall reciterà anche nel reboot di un'altra celebre serie tv, "Queer As Folk", ambientata a New Orleans. Bentornta sugli schermi, dunque, Kim!

(Foto Getty Images)