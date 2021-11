Hugh Jackman pubblica una commovente foto da bimbo

Hugh Jackman così non lo avevamo mai visto.

Perché, se il celebre attore australiano ci ha abituati a vederlo nei panni di uomini lupo sui generis (Wolverine, della saga X-Men), direttori di circo ("The Greatest Showman"), romantici nobili di un'epoca che fu ("Kate e Leopold"), in questa veste da bebè Jackman ci è del tutto nuovo.

L'attore ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la bellissima foto che lo ritrae a pochi mesi di vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hugh Jackman (@thehughjackman)

Nella frase he accompagna l'immagine, Jackman dice: "Mia madre mi ha mandato questa foto. Nonna Agnes mi veste per il battesimo. Era il 2 febbraio 1969. La custodirò sempre come un tesoro prezioso".

E passi che alcuni fan dell'attore abbiano commentato come la nonna di Jackman somigli in modo impressionante all'attore Liam Neeson (in effetti, è vero...): l'orgoglio di nonna Agnes e il sorrisone del piccolo Hugh sono davvero grandiosi.

(foto Getty Images)

My Mum sent this photo last week. Grandma Agnes dressing me for my Baptism. It was February 2, 1969. I will treasure it always.