Sarah Jessica Parker risponde a chi la critica perché troppo vecchia. Devo scomparire?

Sarah Jessica Parker ha detto la sua. Contro tutte le critiche misogine e i commenti acidi scatenati dalle foto del nuovo "Sex And The City". Nella nuova miniserie il personaggio di Carrie, interpretato dalla Parker, e quelli delle sue amiche Miranda e Charlotte, mostrano senza problemi la loro età over 50.

Apriti cielo: sono fioccate le critiche perché le attrici sono "vecchie" e appaiono anche con qualche capello bianco e senza trucco che nasconda il passare del tempo.

A Vofue USA Sarah Jessica Parker ha dichiarato "A un uomo queste critiche non le avrebbero mai fatte".

E anche: "Ci sono così tante chiacchiere misogine intorno a noi... Andy Cohen (celebre conduttore statunitense, n.d.r.) ha una testa piena di capelli grigi ed è squisito. Perché va bene per lui? Non so davvero cosa dirvi, gente!...Ognuno si sente in dovere di dire qualcosa. Ha troppe rughe, non ha troppe rughe. Sembra quasi che le persone non vogliano che ci sentiamo apposto dove siamo, sembra quasi che provino gusto a vederci in pena per chi siamo oggi. Sia che scegliamo di invecchiare in modo naturale e di non sembrare perfette sia se facciamo qualcosa che ci faccia sentire meglio".

E infine: "Sono consapevole di come appaio. E non ho scelta, cosa posso farci? Smettere di invecchiare? O forse… scomparire?".

