Tom Hanks si imbuca a un matrimonio: il video

Incontenibile Tom Hanks. L'attore si trovava sulla spiaggia di Santa Monica, in California, quando ha visto che si stava svolgendo un matrimonio. Hanks non ci ha pensato su due volte e si è presentato alle nozze di Diciembre e Tashia proprio mentre stavano scambiandosi i voti.

In felpa e pantaloncini corti, l'attore ha rivolto alle spose "molti complimenti e ci ha detto che eravamo bellissime", come ha dichiarato Tashia al magazine Today. Tom Hanks ha anche voluto dare qualche consiglio alla coppia, come ha rivelato Tashia: "Ci ha dato consigli di coppia, era molto felice e umile".

E Diciembre ha raccontato che, avendo perso da poco il fratello, aveva voluto una sua foto su una sedia per gli ospiti. Tom Hanks, incuriosito, aveva chiesto quando fosse nato l'uomo, scoprendo con sorpresa che condivideva col fratello della donna la data di nascita. "Era come se fosse un messaggio da parte di mio fratello, come se anche lui fosse lì con noi! E' stata la ciliegina sulla torta" ha rivelato commossa Diciembre.

(Foto Getty Images)