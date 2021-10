Keanu Reeves è davvero molto, molto generoso

Keanu Reeves si conferma una star ammirata dai fan, che ne hanno sempre apprezzato i gesti d’altruismo.

Si è parlato nuovamente dell’attore, a causa di un’iniziativa sul set di "John Wick: Chapter 4": nuovo capitolo del franchise, in un genere a lui congeniale come l’action.

L’attore ha donato dei Rolex Submariner al gruppo di stuntman. Le immagini, condivise sui social, mostrano incisioni personalizzate col nome di ogni stuntman e la scritta: «The John Wick Five [Nome] Thank You. Keanu. JW4 2021».

A proposito di gesti da antidivo, un altro video immortala Keanu che aiuta a caricare l'attrezzatura sul set.

Keanu is still the humble, kind, simple man that we all love. The way he carries by himself the heavy stuff melts the heart

