Jennifer Lopez e Ben Affleck lontani ma sempre più innamorati

Quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è probabilmente la coppia per antonomasia del 2021. I due ci tengono compagnia ormai da tantissimi anni, con i loro saliscendi, il quasi matrimonio, la lunga separazione (17 anni!) e poi il ritorno dell’amore, prima nascosto e privato e poi pubblico.



I due sono però presi da molteplici impegni professionali che li tengono lontani, e lontani negli Stati Uniti significa avere in mezzo anche migliaia di chilometri. Lui sta girando il nuovo film di Robert Rodriguez, “Hypnotic”, ad Austin, in Texas mentre Jennifer è sul set a Vancouver, in Canada, appena al di là del confine nei pressi di Seattle, per una produzione Netflix, “The Mother”.

E, come dicevamo prima, tra Vancouver e Austin ballano diverse migliaia di chilometri. Una distanza che però non spaventa i due, che appena possono si vedono, magari in una qualche città a metà strada: secondo i media statunitensi recentemente si sarebbero visti a Los Angeles, ad esempio, durante una pausa dalle rispettive riprese.

Chi è che diceva che l’amore a distanza non può durare?