George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme

Tornano a girare un film insieme George Clooney e Julia Roberts, tra le star del cinema più amate da sempre.

Dopo l'annuncio ufficiale sono pronti a partire per l'Australia, paese scelto per le riprese della nuova commedia romantica "Ticket to Paradise". Non partiranno soli, ma con tutta la famiglia. Il viaggio non sarà dei più semplici, complice la pandemia dovranno rispettare regole molte strette compresa una quarantena di 14 giorni, una volta atterrati a Brisbane. A differenza del mondo occidentale dove grazie a vaccini si sta ricominciando a vivere, qui nel continente dei canguri sono ancora molte le chiusure e i lockdown locali.

Con Clooney viaggeranno la moglie Amal e i loro due gemelli di quattro anni. A fianco della Roberts ci sarà il marito Danny Moder con i loro tre figli. Due gemelli di 16 anni e il piccolo di casa che di anni ne ha 13. Senza dubbio una bella e nutrita comitiva familiare che volerà dall'altra parte del mondo per un po' di tempo.

Molta la curiosità su questo lungometraggio che vede George Clooney e Julia Roberts interpretare una coppia di divorziati che deve recarsi a Bali per cercare di impedire alla figlia, che avrà il volto di Kaitlyn Dever, di sposarsi. Il set sarà allestito nel Queensland.

Per i due divi hollywoodiani è un ritorno ad un copione più leggero, negli ultimi anni entrambi avevano fatto scelte più impegnative. È la quinta pellicola che li vede insieme dal 2001, anno in cui è nata la loro amicizia complice Ocean's Eleven. Siamo certi che "Ticket to Paradise" sarà l'ennesimo successo al botteghino.

(Foto Getty Images)