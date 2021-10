Jennifer Lopez fa il tifo per Ben Affleck: la foto che commuove

Jennifer Lopez sembra davvero profondamente innamorata di Ben Affleck. Lo dimistra questa foto, pubblicata dall'artista sulla sua pagina Instagram, in cui si nota chiaramente tutto il tifo di J.Lo per il suo fidanzato.

Ben Affleck è a New York, sul red carpet del suo ultimo film, "The Last Duel", e Jennifer gli lascia tutto lo spazio, sostenendolo dietro le quinte.

La coppia è tornata insieme a 17 anni di distanza dalla loro prima relazione e quest'estate ha reso ufficiale il legame, tra foto in vacanza a Saint Tropez, romantiche gite in gondola a Venezia e bacio con mascherine al Met Gala di New York.

Per la presentazione di "The Last Duel", J.Lo ha scritto sui suoi social: "È la prima sceneggiatura che Matt e Ben hanno scritto insieme a Nicole Holofcener dai tempi di Will Hunting-Genio Ribelle!! Ed è incredibile!! La recitazione dell'intero cast è fantastica".

Anche Ben ha parole d'amore e d'ammirazione per Jennifer. In un' intervista ad Adweek ha dichiarato: "Sono in soggezione davanti all'effetto che Jennifer ha sul mondo. Al massimo, come artista, posso fare film che commuovono le persone, Jennifer invece ha ispirato un grandissimo gruppo di persone a sentire di avere un posto nel mondo".

(Foto Getty Images)