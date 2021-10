Courteney Cox torna nel bar di Friends. E serve i turisti

Courteney Cox è tornata in uno dei luoghi che hanno contribuito a renderla celebre. L'attrice, che attualmente è impegnata sul set della commedia "Shining Vale", era infatti negli studi della Warner Bros. e si è recata proprio sulla ricostruzione del bar Central Perk, set di tante buffe scene della sitcom "Friends", che la casa cinematografica ha allestito appositamente per i turisti.

La Cox non può certo dimenticare "Friends" e il personaggio di quella serie che la ha dato la celebrità, Monica Geller. E, sull'onda dell'entusiasmo, l'attrice ha anche servito personalmente gli stupefatti (ma felici) turisti fan di "Friends" che affollano la ricostruzione del Central Perk.

Ecco come sono andate le cose in questo video.

Certo, in "Friends" era Rachel (ovvero Jennifer Aniston) a lavorare come cameriera al Central Perk. Ma la sorpresa per i fan è stata grande lo stesso.

(Foto getty Images)