Angelina Jolie ha trovato il nuovo amore. Forse

Dopo il doloroso divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, quest'ultimo ha fatto molto parlare di sé per le continue e diverse fidanzate che gli sono state via via attribuite.

Con tanto di speranza, per molti fan, che Brad tornasse a far coppia con la sua prima moglie, l'adorabile Jennifer Aniston.

Per quanto riguarda Angelina Jolie, invece, nessun gossip su eventuali flirt. Fino ad ora, però.

Perché si fa insistente la voce secondo cui ci sarebbe una relazione tra l'attrice e The Weeknd. Se così fosse, Angelina avrebbe scelto un tipo ben lontano da Brad. Non è un attore, ma un musicista. E con l'aria da bel tenebroso, a differenza dell'aspetto solare di Pitt.

Angelina e The Weeknd erano stati sorpresi dai fotografi a Los Angeles, mentre gustavano le prelibatezze del noto ristorante italiano Giorgio Baldi. Ma si trattava di un incontro di lavoro o di un'occasione romantica? Il dubbio non era stato sciolto.

Adesso la coppia è stata nuovamente avvistata presso lo stesso ristorante. Delle due l'una: o Angelina e The Weeknd sono pazzi per le specialità del locale e non riescono più a farne a meno o c'è qualcosa di tenero tra loro. La stampa americana sembra propendere per queste versione. Staremo a vedere...

(foto Getty Images)