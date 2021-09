Cameron Diaz e Drew Barrymore: ecco perché tutti parlano della loro foto!

Tutti parlano della foto di Cameron Diaz e Drew Barrymore: le due star hollywoodiane pubblicano uno scatto insieme, e scatenano i commenti del web.

Più di 1.5 milioni di like, per il post su Instagram del 15 settembre. Moltissimi si congratulano per la bellezza delle due star che, alla soglia dei 50 anni (46 per Drew e 49 per Cameron), dimostrano con orgoglio la propria età: senza nascondere rughe o imperfezioni.

Nel mondo dello spettacolo e dei social, fortemente incentrato sull’apparenza, fa notizia che due dive così popolari si mostrino per ciò che sono: meravigliose donne di mezza età. I fan hanno apprezzato: “Bellissime”. Oppure: “Magnifiche, mi piace il mondo in cui accogliete con grazia la vostra età”.

