Jennifer Lopez e Ben Affleck, che cotta!

Ben Affleck e Jennifer Lopez sempre più innamorati. Dopo quelli del red carpet di Venezia e del Met Gala, scatti di nuove effusioni arrivano da New York. Baci appassionati, per le strade di Manhattan: come tra adolescenti alla prima cotta. Del resto hanno aspettato quasi vent’anni per riaccendere il loro amore.

I due si erano fidanzati nel 2002. Poi, nel gennaio 2004, l’addio. Una rottura da cui, a detta di Page Six, «Jennifer era uscita distrutta». La popstar da allora «ha sempre visto Ben come quello che era scappato».

In realtà pare che sia stata la Lopez a dire basta. «Lei sognava dei figli, voleva metter su famiglia, lui non voleva rinunciare al suo stile di vita da scapolo. Sono passati diciassette anni. Lopez (che in precedenza era sul punto di sposare Alex Rodriguez) e Affleck (che ha detto addio ad Ana de Armas) hanno ufficializzato il loro amore di ritorno con un bacio su Instagram, lo scorso luglio. Ben ha tre figli con l’ex moglie Jennifer Garner (Violet, 15 anni, Seraphina, 12, e Samuel, 9). J-Lo, invece, condivide i gemelli 13enni Emme e Max con l’ex marito Marc Anthony.

Ben e Jennifer, secondo il gossip, vanno di fretta: starebbero cercando casa a Los Angeles e si parla anche di nozze imminenti.

(foto Getty Images)