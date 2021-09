Avveniristico e colossale: ecco il video del museo del cinema firmato Renzo Piano

Si potrebbe sbrigativamente definire come un museo, ma in realtà è molto di più.

Ma andiamo con ordine: l’Academy di Los Angeles – sì, quella che assegna gli Oscar – ha dato il via anni fa al progetto Academy Museum of Motion Pictures, realizzata dal nostro Renzo Piano, uno degli architetti più noti e stimati al mondo.

Ora quella struttura è terminata e questa settimana, il 30 di settembre, verrà ufficialmente inaugurata. Il profilo avveniristico lo trovate tra La Brea e Miracle Mile, lungo Wilshire Boulevard, a Los Angeles. Non poi così lontano da Beverly Hills (il “non così lontano” va rapportato alle gigantesche dimensioni della megalopoli californiana, va da sé).

Sono circa 20mila metri quadrati con ogni aspetto dello scibile umano in qualche modo riconducibile al cinema. Ospiterà eventi, incontri, seminari, shop, mostre temporanee e permanenti. Sono stati poi ricostruiti i set di alcuni dei film che hanno reso Hollywood grande e immortale.

Il tutto in una rivisitazione ultramoderno dell’Art déco degli anni Trenta. Non resta che prendere un biglietto aereo per la città degli angeli…

(foto Getty Images)