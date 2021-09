Lady Diana a tutta emozione nel bellissimo trailer di Spencer!

Di "Spencer", il film su lady Diana di Pablo Larraín presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, si è molto parlato.

Per l'attrice scelta a interpretare Diana, la spigolosa e anticonformista Kristen Stewart. Per la scelta di raccontare i tre giorni fatidici nella vita della Principessa triste, ovvero quelli del Natale 1991, in cui Diana decise di abbandonate per sempre la Royal Family.

Ora finalmente possiamo valutare con i nostri occhi. E a giudicare dal trailer, le immagini sono davvero potenti.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 5 novembre. Non si conosce ancora la data d'uscita italiana.

(foto Getty Images)