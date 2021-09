Luca Argentero e quella incredibile foto inattesa con Raoul Bova e Can Yaman

Luca Argentero ha davvero sorpreso le fan (e non solo) pubblicando uno scatto inatteso. Che l'attore commenta così: «C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…».

Sembra una barzelletta, insomma, ma è tutto vero: Argentero, Raoul Bova e Can Yaman si sono fatti fotografare insieme, su un balcone all'imbrunire. E alle fan (e forse non solo a loro) è davvero venuto un colpo al cuore. I commenti sono infatti entusiasti.

L'immagine è diventata ben presto virale su Internet e ha fatto anche ipotizzare possibili progetti insieme per quello che sembra davvero un trio delle meraviglie.

Su questo punto, però, c'è ancora da attendere. Perché Bova sarà impegnato nei panni di Don Matteo. Per Yaman ci saranno invece la fiction "Viola come il mare" e il remake di Sandokan, in cui invece lavorerà con Argentero.

La foto di gruppo mette anche a tacere tutti qui commenti malevoli che ipotizzavano cattivi rapporti tra Can e Luca. Lo scatto racconta tutta un'altra storia...

