5 curiosità su Colin Firth

Colin Firth è nato a Grayshott, in Inghilterra, il 10 settembre 1960. Nel corso della sua carriera, ha interpretato film di successo come "Another Country - La scelta", con il suo amico Rupert Everett, "Il paziente inglese", "La ragazza con l'orecchino di perla", "Il diario di Bridget Jones", "Il discorso del Re", "A Single Man", "Mamma mia!".

A breve vedremo Colin tornare sul grande schermo. L'attore sarà infatti tra gli interpreti di "Mothering Sunday", presentato a luglio al Festival di Cannes.

Il film è tratto dal romanzo di Graham Swift e diretto dalla regista francese Eva Husson. Nel cast anche Olivia Colman.

MOTHERING SUNDAY - FIRST LOOK TRAILER - Starring @ayoungcowgirl, @JoshOConnor15, Ṣọpẹ́.Dìrísù, Olivia Colman and Colin Firth, ⭐⭐⭐⭐⭐ - THE TIMES. Only In Cinemas November 19 #MotheringSunday pic.twitter.com/prvKpHIw3U — Lionsgate UK (@LionsgateUK) September 7, 2021

Ecco alcune curiosità su Colin Firth.

1 - E' figlio di professori universitari. I nonni erano missionari metodisti in India e Colin nell'infanzia è vissuto in Nigeria e negli Stati Uniti.

2 - Helen Fielding, autrice de "Il diario di Bridget Jones", aveva proprio lui in mente mentre immaginava il personaggio di Mark Darcy .

3- Ha vinto il Golden Globe e l'Oscar per "Il discorso del re".

4- Dal 1989 al 1994 ha avuto una relazione con l’attrice Meg Tilly, conosciuta sul set di "Valmont", dalla quale ha avuto il figlio William Joseph Firth. Ha poi avuto come compagna l’attrice Jennifer Ehle conosciuta sul set di "Orgoglio e pregiudizio".

5 - Ama molto l'Italia e nel 2017 ha ottenuto la cittadinanza italiana. Firth infatti è stato sposato dal 1997 al 2019con la produttrice e regista italiana Livia Giuggioli, dalla quale ha avuto due figli, Luca e Matteo, nato nell’agosto del 2003. L'attore parla italiano e vive tra Londra e Città della Pieve.

