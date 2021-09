John Travolta e quel suo cuore grande da papà

Sul grande schermo, lo vediamo spesso in ruoli da duro (ricordate il Danny Zuko di "Grease" o il Vincent Vega di "Pulp Fiction"?), ma John Travolta ha davvero un grande cuore. Ed è un affettuoso padre di famiglia, soprattutto adesso, dopo la tragica scomparsa dell'amatissima moglie Kelly Preston.

Così adesso papà John segue con ancor maggiore affetto la famiglia. Ed eccolo infatti partire in volo (Travolta è un pilota d'aereo) per andare fino a Budapest e stare accanto alla figlia Ella, impegnata sul set del film "Get Lost". Anche il piccolo di casa, ben, ha avuto una piccola parte nella pellicola.

"In volo per Budapest, per andare a prendere Ella", scrive John sulla sua pagina Instagram "dal set del film intitolato 'Get Lost', una versione moderna di Alice nel Paese delle Meraviglie. Attenzione: anche Ben ha avuto una parte!"

(foto Getty Images)