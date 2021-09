No Time To Die: il video definitivo del nuovo film di James Bond

Adesso c'è una data definitiva d'uscita: "No Time To Die", il nuovo film della saga dedicata a James Bond, arriverà in sala il 30 settembre. Il lockdown ha infatti causato lo slittamento della proiezione del film, che doveva essere presentato in anteprima a Monte Carlo ad aprile.

E' stato pubblicato adesso il trailer ufficiale del film, che è interpretato da Daniel Craig (ancora una volta dei panni dell'agente 007), Rami Malek (nei panni del malvagio Safin), Léa Seydoux, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Christoph Waltz, Ana de Armas.

"No Time To Die" presenta personaggi femminili più attivi e intraprendenti, e più ironia rispetto ai film precedenti della saga. Nella pellicola, Bond si è ritirato in Giamaica, per trascorrere una vita tranquilla. Ma a chiedere il suo aiuto è un vecchio amico della CIA. E l'agente speciale 007 torna in azione.

Voci non ufficiali affermano che Meghan Markle e il Principe Harry assisteranno alla prima di Los Angeles, mentre Kate Middleton e il Principe William non mancheranno a quella di Londra.

(Foto Getty Images)