Deva Cassel con il fidanzato a Venezia

Giovani e innamoratissimi Deva Cassel e Luca Salandra si sono mostrati insieme a Venezia, dove si è aperta la Mostra del Cinema, edizione 78. Con la benedizione di mamma Monica Bellucci presente al Lido e del padre Vincent Cassel, la bellissima 17enne in laguna per la sfilata di Dolce&Gabbana Alta moda, ha conquistato l'affetto di tutti i fan.

Di Luca, nato il 23 settembre del 2004 in Francia, in realtà non si sa molto. Ma anche lui è un modello. Viso pulito, capelli castani e lunghi. Tipo introverso, dicono. A meno che non si parli del suo amore per l'adorata Deva, di quello non fa mistero. Sul suo profilo Instagram numerosi infatti sono gli scatti, realizzati da lui. Grande appassionato di fotografia. E la primogenita di Cassel e Bellucci è musa indiscussa.

La coppia si frequenta da luglio dello scorso anno, fatale un'estate trascorsa tra St. Tropez e Biarritz. Superato l'inverno sono più complici che mai. In laguna sono arrivati a bordo del motoscafo Amore. Lo stesso scelto da George Clooney e Amal nel giorno del loro matrimonio avvenuto nel 2014. Sicuramente porterà bene anche ai due bellissimi ragazzi. E come recita il proverbio: "se saranno rose, fioriranno".

