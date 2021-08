Samantha di Sex And The City verrà rimpiazzata? Ecco chi potrebbe sostituire Kim Cattrall

Si sa da un bel po', Kim Cattrall e la sua Samantha non faranno parte del reboot di Sex And The City, chiamato And Just Like That, dove invece ci saranno Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristen Davis (Charlotte).

Ma, secondo qualche indizio lasciato proprio dalla protagonista, Sarah Jessica Parker, potrebbe arrivare una nuova amica per completare il quartetto iconico di New York City, orfano proprio di Samantha.

Parker, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che arriva proprio dal set, dove oltre a lei, presenziano anche Nixon e Davis, ma anche Nicole Ari Parker, che alcuni pensano essere la nuova amica di Carrie & Co.

"Con questo trio canterei le canzoni d'amore degli anni '70 fino a notte fonda" ha scritto sotto la foto l'attrice.

In "And Just Like That", Nicole Ari Parker sarà Lisa Todd Wexley, una documentarista di Park Avenue, madre di tre figli. Secondo le indiscrezioni, Parker sarà presente in tutte le puntate della serie.

Sarà lei la nuova Samantha?