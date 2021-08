A 91 anni Clint Eastwood di nuovo in sella per un grande film

Clint Eastwood, 91 anni compiti il 31 maggio, torna in sella e non solo metaforicamente. Eastwood è infatti regista e protagonista di "Cry Macho", in cui interpreta un anziano campione di rodeo e allevatore di cavalli.

Ritorno al West, dunque, ma in chiave riflessiva e crepuscolare. Perché il film indaga sul vero concetto di coraggio e racconta un'umanità dolente e desiderosa di riscatto.

Nella pellicola, Eastwood è Mike Milo, che accetta, pur a 90 anni, di recarsi in Messico per una missione pericolosa: ritrovare il figlio di un caro amico che sta sbagliando strada nella vita.

Tra rischi e azzardi di ogni genere, il ragazzo e Mike trovano un'intesa, mentre si infrange per sempre il vecchio mito dell'uomo rude e appunto macho, per far spazio a un'idea più autentica di coraggio e umanità.

Il film è tratto dal romanzo omonimo di N. Richard Nash e ambivano a interpretarlo celebrità come Arnold Schwarzenegger, Pierce Brosnan e Burt Lancaster.

"Cry macho" uscirà negli Stati Uniti il 17 settembre, in Italia a ottobre. E chissà se finalmente, dopo gli Oscar per miglior film e miglior regista ("Gli spietati" e "Million Dollar Baby") e il premio alla memoria Irving G. Thalberg al produttore creativo, Clint potrebbe ricevere per questa sofferta interpretazione la statuetta come miglior attore...

(Foto Getty Images)

