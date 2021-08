Michael Fassbender è diventato papà? Gli indizi

L'ultima volta che avevamo parlato di Michael Fassbender, era per la sua visita in Italia, con tanto di golosa degustazione di pizza.

Adesso l'attore torna sotto i riflettori, per un motivo che ancora una volta non ha a che fare con la sua vita professionale. Pare infatti che Fassbender sia diventato papà.

A sostenerlo, parecchi magazine di gossip, che hanno anche pubblicato le foto in cui l'attore cammina per Parigi, stringendo teneramente in braccio un bebè.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da fassy_lovers (@fassy_lovers)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Fassbender Fan (@beatlesfass)

E proprio a Parigi si trova la moglie di Fassbender, l'attrice Alicia Vikander. Qui Alicia è impegnata sul set di una serie televisiva, "Irma Vep". Sembra strano in effetti che, tra una ripresa e l'altra, la Vikander abbia anche trovato il tempo di partorire... Ma d'altronde la coppia Fassbender-Vikander è molto, molto discreta e fa della privacy la sua bandiera.

Dunque è veramente difficile sapere se davvero Michael e Alicia sono diventati genitori. Non è arrivatto finora nessun commento ufficiale.

La coppia è comunque abituata, come dicevamo, ad agire nel riserbo più assoluto Alicia. Si è sposata senza clamore, quasi insegreto, in una fattoria a Ibiza (con viaggio di nozze in Italia), e ha sempre tenuto alla larga i paparazzi.

Michael Fassbender ha conosciuto Alicia Vikander nel 2014, sul set del film "La luce sugli oceani".

(Foto Getty Images)