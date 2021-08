Franca Valeri: l'anniversario

Franca Valeri si è spenta il 9 agosto 2020 all'età di 100 anni. L'attrice aveva appena festeggiato questo importante traguardo il 31 luglio di quell'anno.

Nella sua carriera era riuscita a guardare e a riprodurre le caratteristiche delle donne della mondo in cui viveva. Lo ha fatto con garbo ed estrema intelligenza. Era riuscita a capire quali erano i punti di forza e quelli di debolezza della società che la circondava. Ha restituito a tutti noi uno spaccato di comunità a volte fragile e sconclusionato, più spesso veritiero e feroce.

Ha lavorato fino all'ultimo, fino a quando ha potuto. Incontrava il suo pubblico a teatro e ogni volta era una esplosione di talento.

Ecco alcune delle sue frasi più celebri:

- Io sono molto benvoluta e mi chiedo il perché, mi chiedo se me lo merito. Poi, riflettendo, qualcosa ho fatto. Ho molto taciuto. Non è poco

- La giovinezza e la maturità sono età allo sbaraglio. Tutto può succedere. La vecchiaia no, si può programmare

- L’uso dell’uomo nella vita domestica è piuttosto recente. Meno recente quello della donna nel mondo del lavoro

- La vita è più veloce del previsto. Su molte cose ci si accorge con stupore di essere in ritardo

- Il fatto è che per rimpiangere la felicità ce ne vorrebbe dell'altra

- Sopravvivere è un lavoro. Bellissimo, secondo me

- La mente è un ripostiglio capiente, è una vita che ci ficchi dentro roba, forse hai dimenticato di codificarla, peccato, ma c'è

- Per me la tristezza non esiste. È solo una pausa per riprender fiato tra una battuta e l'altra. Serve a riordinare le idee, come un sorso di whisky per l'alcolista o la rosa dal gambo lungo per una signora ancien régime

- Io lotto per l'ironia nella donna, che mi sembra una conquista importante

