Charlize Theron, il suo compleanno e quel tuffo di gioia

Charlize Theron (che è nata a Benoni in Sud Africa il 7 agosto del 1975) si sta concedendo un'incantevole vacanza nei mari della Grecia con le figlie.

E spettacolare è il tuffo in mare, di cui ci regala il video, pubblicato sulla sua pagina Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlize Theron (@charlizeafrica)

Charlize ha avuto grande successo in campo cinematografico (è tra le più apprezzate di Hollywood e ha vinto un premio Oscar nel 2003, per il film "Monster"), in quello degli affetti (ha adottato da sola i piccoli Jackson e August nel 2012 e nel 2015) e nel sociale.

Tormentata la sua vita: da piccola assiste all'assassinio del padre, un uomo violento e alcolizzato, ucciso dalla madre (il tribunale assolverà la donna, per legittima difesa). A fare la sua fortuna è un concorso per modelle, che le apre le porte dell'Italia, dove sarà protagonista di un celebre spot del Martini, quello in cui il suo abito in maglia, ripreso posteriormente, si scuce pian piano, rivelando le sue forme perfette.

Trasferitasi a New York, è poi a Los Angeles che Charlize è notata e inizia a lavorare nel cinema, dimostrando uno straordinario talento ("L'avvocato del diavolo", "La moglie dell'astronauta", "La maledizione dello scorpione di giada", "The Burning Plan", "Biancaneve e il cacciatore", "Atomica bionda", "Tully"). Charlize sembra però poco fortunata (o quanto meno molto accorta) in amore: nell'era dei social ha confessato di preferire ancora i metodi tradizionali per conoscere un uomo: «Questo è il motivo per cui sono ancora single. Mi piace che sia un vecchio amico a presentarmi qualcuno. Sono così vecchio stile». Charlize ha anche lasciato nel 2015 Sean Penn, con cui sembrava dovesse addirittura sposarsi, per le sue infedeltà e non è finora tornata sui suoi passi, nonostante le richieste pressanti di Penn.

(Foto Getty Images)