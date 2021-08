6 curiosità su Ben Affleck

Ben Affleck (vero nome di Benjamin Géza Affleck-Boldt) è nato il 15 agosto 1972 a Berkeley, in California. A far sognare il mondo è attualmente la sua relazione con Jennifer Lopez, con cui era già stato in coppia nel 2002.

Tra i suoi film più celebri "Will Hunting – Genio ribelle", "Armageddon – Giudizio finale", "Shakespeare in Love", "Dogma", "Pearl Harbor (2001), " La verità è che non gli piaci abbastanza", "Argo", "L’amore bugiardo – Gone Girl", The Accountant".

Ecco 6 curiosità sul suo conto:

1 - E' alto 1 metro e 92 centimetri.

2 - E' anche regista: "Gone Baby Gone", "The Town", "Argo" (Oscar come miglior film) e "La legge della notte".

3 - Ha iniziato a lavorare in spot pubblicitari e produzioni cinematografiche locali da bambino e la madre metteva da parte i soldi guadagnati per pagargli il college.

4 - A otto anni conobbe Matt Damon e presero lezioni di recitazione insieme diventando grandi amici. Nel 1998 vinsero l’Oscar per la migliore sceneggiatura del loro film “Will Hunting”, che fu candidato a ben 9 premi Oscar.

5 - E' stato sposato con l'attrice Jennifer Garner da cui ha avuto tre figli: due ragazze e un ragazzo.

6 - Suo fratello è l'attore Casey Affleck.

(Foto Getty Images)