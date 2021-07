Sarah Jessica Parker e quei fili d'argento portati con orgoglio

E' un messaggio forte di sicurezza di sé, accettazione gioiosa e inclusività quello lanciato da Sarah Jessica Parker. Che si esprime nel modo che le riesce più congeniale: con il suo aspetto e le sue scelte stilistiche.

Eccola allora mostrare orgogliosa i fili d'argento tra i suoi capelli. Non solo nella vita reale (la Parker, nata il 25 marzo 1965, ha 56 anni), ma anche nella fiction.

Infatti, anche nel sequel di "Sex and the City", "And Just Like That" il suo personaggio, Carrie, non copre affatto i capelli bianchi. Anzi, li esalta, portandoli in lunghe onde di un colore tra il biondo e l'argento. Una vera corona di luce che la conferma donna di grande eleganza e soprattutto di grande carattere.

Insieme a lei, anche le colleghe Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte) mostrano orgogliose i segni del tempo. E forse, sono perfino più simpatiche e affascinanti delle loro protagoniste di 23 anni fa...

(Foto Getty Images)