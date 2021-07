Anthony Hopkins alle prese con un classico italiano

Il fascino dell'Italia colpisce e non fa sconti. Neanche alle celebrità. Se non si contano gli artisti in vacanza nel nostro paese, perché innamorati della sua bellezza (da Jennifer Lopez e Ben Affleck a Gwyneth Paltrow, da Bono a David Beckham), adesso è il momento delle star che dimostrano con i fatti tutta la lor passione tricolore.

Come? per esempio, dedicandosi a cucinare prelibatezze della nostra tradizione gastronomica. L'ultimo esempio è Anthony Hopkins. Il grande attore gallese, recentemente premio Oscar per "The Father", è un acceso innamorato dell'Italia. Ultimamente ha trascorso delle vacanze in Umbria, da cui ha pubblicato sulla sua pagina Instagram immagini e commenti di totale apprezzamento per le bellezze della zona.

E non solo. Hopkins, di passaggio a Roma, si è cimentato in una vera impresa: cucinare la passata di pomodoro. Un vero classico della cucina italiana. A giudicare dal video, l'aspetto è quello giusto. Un po' più inquietanti, le espressioni dell'attore, che ricordano quelle di uno dei personaggi più celebri interpretati, Hannibal The Cannibal de "Il silenzio degli innocenti"...

(Foto Getty Images)