John Travolta e quel bellissimo messaggio per amore della moglie

E’ da pochi giorni nelle sale cinematografiche di Stati Uniti, Irlanda e Regno Unito il film “Off the Rails”, l’ultimo in cui ha recitato Kelly Preston, l’amatissima moglie di John Travolta, scomparsa prematuramente un anno fa. E l’attore americano sui social prega i suoi follower di andarlo a vedere:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Travolta (@johntravolta)

“Off The Rails è l'ultimo film di Kelly. Lei era molto orgogliosa di questo lavoro e di tutte le persone di talento con cui aveva avuto modo di lavorare" ha scritto l’attore nel post.

Kelly Preston interpreta una donna americana di nome Cassie, che insieme ad altre due amiche si avventura in un viaggio on the road in Europa per rispettare l’ultimo desiderio della quarta grande amica deceduta da poco. Insieme a loro, parte anche la figlia adolescente della donna venuta a mancare. Un film che celebra la vita, nonostante questa spesso esca dai binari e faccia perdere il controllo…

Il film è stato diretto da Jules Williamson. Nel cast anche Jenny Seagrove, Sally Phillips, Elizabeth Dormer-Phillips, Ben Miller, Judi Dench e il nostro Franco Nero. Non ci resta che aspettare l’uscita del film nelle sale italiane.