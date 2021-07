Grease: arriva la serie tv dedicata alle Pink Ladies

"Grease" è ormai una vera pellicola di culto. Interpretata da John Travolta e Olivia Newton-John, ha conquistato, con la sua love story Anni Cinquanta, milioni di fan nel mondo e tuttora è un film amatissimo. Al punto da aver ispirato anche una serie tv nuova di zecca.

Si tratta di "Rise of the Pink Ladies" e dovrebbe raccontare i 4 anni che precedono gli avvenimenti narrati in Grease. Protagoniste, le irresistibili Pink Ladies: Rizzo (Stockard Channing) Frenchy (Didi Conn), Marty (Dinah Manoff) e Jan (Jamie Donnelly). Erano il gruppo di ragazze del liceo irriverenti e spiritose che aiutavano Sandy (Olivia Newton-John) e Danny (John Travolta) a superare le loro difficoltà sentimentali.

Adesso ritornano, con ben 10 episodi tutti dedicati a loro. La serie racconterà come le ragazze metteranno a soqquadro il tranquillo liceo di provincia che frequentano. E come supereranno le loro difficoltà personali e scolastiche. Ancora da scoprire chi farà parte del cast.

(Foto Getty Images)