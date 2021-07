George Clooney: adesso a Laglio gli hanno dedicato anche una statua

Amato, anzi amatissimo anche in Italia e non solo perché ha una residenza in quel ramo del Lago di Como, l'affascinante George Clooney da poche ore ha una statua tutta per sé. L'opera d'arte è stata realizzata dall'artista Vito Valentino Cimarosti in occasione della prima edizione del Simposio di Scultura a Lario. Collocata in piazza Monsignor Barelli, è visibile direttamente dalle finestre di Villa Oleandra, dove risiede per le vacanze l'attore americano. Dopo una lunga assenza a causa della pandemia la star è tornata in Italia in queste settimane con la moglie Amal e i gemellini. Il 4 luglio scorso la coppia si è concessa una cena a Cernobbio, come documentano alcune foto scattate e postata sui social.

Il sindaco della ridente cittadina Roberto Pozzi racconta: «la statua è un omaggio al nostro concittadino onorario ed è incentrata sul ruolo dell'attore e sul rapporto tra realtà e finzione. Il nucleo di bianco marmo di Carrara, sovrapposto all'imponente base in marmo bardiglio, tiene in tensione e separa le due forze, realtà personale e finzione del ruolo interpretato, senza mai farle incontrare. Come due funi che, spingendo in opposte direzioni, tengono il nucleo in perfetto equilibrio».

A George Clooney, riferiscono i bene informati, la statua a lui dedicata è piaciuta molto. Un regalo che testimonia l'amore tra la città e l'attore. Che riserva al suo cittadino più famoso la cosiddetta "ordinanza Clooney", che vieta di sostare di fronte alle finestre della sua abitazione o di utilizzare droni. Una normativa che entra in vigore ogni anno al suo arrivo.

