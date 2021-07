Michael Fassbender innamorato dell'Italia. E della pizza

Italia, quanto sei amata. Non c'è star della musica o del cinema che non passi dal nostro paese, per una vacanza indimenticabile.

In questo periodo, oltre a Mick Jagger, in Sicilia ormai dallo scorso anno, sono stati avvistati Antony Hopkins, Bono, Orlando Bloom e Katy Perry, Harry Styles, Gwyneth Paltrow.

Alla lista di celebrità si aggiunge adesso Michael Fassbender.

L'attore è stato sorpreso da un fan nei pressi di Lecco. Era in pizzeria, tutto lieto di gustare una deliziosa pizza. Il caso ha voluto che un dipendente del locale fosse un suo fa. E' così scattata la foto ricordo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Fassbender Fan (@beatlesfass)

L'attore è stato anche a Monza, per godere del brivido delle quattro ruote.

Embed from Getty Images

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Fassbender Fan (@beatlesfass)

(Foto Getty Images)