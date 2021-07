Julia Roberts e il gioioso selfie col marito per l'anniversario di nozze

E' davvero meraviglioso il sorriso di Julia Roberts nel selfie pubblicato per festeggiare il suo anniversario di nozze.

Nella foto, pubblicata sulla pagina social dell'attrice, appare anche il marito, il direttore della fotografia Daniel Moder.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julia Roberts (@juliaroberts)

Julia ha sposato Daniel il 4 luglio del 2002 a Taos, in New Mexico. I due si erano conosciuti sul set del film del 2001 "The Mexican". diretto da Gore Verbinski e interpretato anche da Brad Pitt. Moder era il direttore della fotografia della pellicola.

Adesso 19 anni dopo le nozze, Julia si dice sempre più felice della sua vita familiare, di cui fanno parte anche i tre figli della coppia: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus 'Finn' Walter e Henry Daniel.

Le foto in cui Julia appare con il marito sono davvero rarissime, ma l'entusiasmo con cui ogni volta la Roberts parla di Daniel è travolgente. Nel 2017, durante un'intervista a People, Julia aveva dichiarato: "Ogni giorno che mio marito arriva a casa è una sorta di sogno ricorrente. E io lo accolgo tipo 'Oh, è tornato!'". L'anno dopo, parlando con Extra, aveva parlato di Daniel definendolo "Un meraviglioso essere umano".

(Foto Getty Images)