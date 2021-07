Monica Bellucci e Deva Cassel: la foto insieme in copertina

Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel hanno posato per la copertina di Vogue Italia. Nel servizio fotografico è davvero impossibile non restare affascinati dall'eleganza e dallo stile di madre e figlia.

E' stata proprio mamma Monica a volere Deva accanto a sé, come ha raccontato nell'editoriale del magazine il direttore Emanuele Farneti: "Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel, fotografate assieme, per la prima volta, da Paolo Roversi. Il gesto di farsi da parte e lasciare i riflettori a Deva lo ha voluto Monica stessa. Diamogliene atto: fare spazio a chi viene dopo (una figlia, un successore) non è cosa che siamo abituati a vedere spesso".

Bellissime le parole di Monica al riguardo (riportate nell'intervista pubblicata sul magazine): “Ho chiesto a mia figlia perché avesse voluto questo servizio assieme, e lei mi ha dato una risposta meravigliosa: «perché l’ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia (a immortalare Monica al settimo mese fu Fabrizio Ferri, n.d.r.). Adesso che sto cominciando il mio viaggio, mamma, desidero che accada ancora”.

Il direttore ha anche rivelato come l'autore selle immagini, il fotografo Roversi, abbia confessato, lavorando con Deva: "Ho sentito la stessa emozione provata con Natalia Vodianova e Kate Moss. L’emozione davanti alla bellezza pura".

