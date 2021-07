Angelina Jolie: dopo Brad Pitt, The Weeknd

Non c'è pace per Angelina Jolie e Brad Pitt. Dopo la traumatica separazione, non passa mese che i magazine di gossip non trovino nuovi partner per l'uno e l'altra. E, se la lista di Brad sembra davvero inarrestabile (ultima presunta fiamma, la cantante e attrice Andra Day), per Angelina si è fatto il nome del suo (ex) primo marito Jonny Lee Miller. E adesso anche di un'altra celebrità. Nientemeno che The Weeknd, il pluripremiato musicista di "Blinding Lights".

Angelina Jolie e The Weeknd sono stati infatti avvistati mentre cenavano in un noto locale di Los Angeles, Il Ristorante di Giorgio Baldi. Tra una prelibatezza italiana e l'altra, come riporta il tabloid britannico Sun, «Hanno passato ore al ristorante, prima di uscire separati per evitare di destare sospetti».

Ma quale motivo li ha spinti a questa cena a due? Per alcuni magazine, non c'è dubbio: sotto, cova una passione. Per altri il motivo sarebbe invece squisitamente professionale, come afferma PageSix: «Lui è focalizzato a entrare nel business del cinema»

In effetti, la seconda teoria sembra più fondata. The Weeknd (vero nome Abel Tesfaye) è co-autore di una serie televisiva, che ha scritto con il creatore di "Euphoria" Sam Levinson. Il musicista dovrebbe anche avere un ruolo da protagonista.

Altri magazine, come E! News, sostengono infine che il motivo dell'incontro sarebbe la passione comune per l'Etiopia e magari qualche progetto benefico da organizzare insieme: i genitori del musicista, nato in Canada, sono etiopi. Ed etiope è Zahara Marley, figlia di Angelina. The Weeknd ha già donato, secondo il New York Times, un milione di dollari all'Etiopia per sostenere le popolazioni della regione del Tigray, in cui si sta svolgendo un aspro conflitto. E forse Angelina non vuole far mancare il suo contributo.

(Foto Getty Images)