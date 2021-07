Festival del Cinema di Cannes: i film più attesi

Tutto pronto in Costa Azzurra dove dal 6 al 17 luglio prenderà il via la 74° edizione del Festival di Cannes. Arriva più di un anno dopo quella che è stata annullata per la pandemia. E sarà in presenza. Tante le opere interessanti selezionate. Ventiquattro le pellicole in gara, tra cui spicca la presenza di Nanni Moretti con "Tre piani".

L'inaugurazione è affidata ad "Annette" di Leos Carax, un musical surreale tra i film in concorso, in cui Marion Cotillard e Adam Driver interpretano una cantante e un comico le cui vite vengono sconvolte dalla nascita della figlia.

La pellicola di chiusura, chiamata Final Screening, sarà "Agente Speciale 117 al Servizio della Repubblica - Allarme rosso in Africa nera", ultimo capitolo di una serie di parodie dello spionaggio che richiama James Bond.

Tra i lungometraggi più attesi ci sono "The French Dispatch", omaggio di Wes Anderson agli eccentrici reportage dei giornalisti di una redazione immaginaria del XX secolo in Francia. Poi "Red Rocket" di Sean Baker che torna questa volta con una commedia nera: la storia è quella di una porno star fallita. Ci si aspetta molto da "A Hero", il nuovo film di Asghar Farhadi, vincitore di due premi Oscar. Al centro, la vita di un uomo che si trova in carcere per un debito che non è stato in grado di pagare.

Torna sulla Croisette un regista pluripremiato: Jacques Audiard con "Paris, 13th District", che punta sulle relazioni d'amore al giorno oggi. Una storia di amanti e amici occasionali. La regista Ildikó Enyedi firma "The Story of My Wife". Un capitano di mare fa una scommessa con un amico: sposerà la prima donna che entrerà dalla porta della taverna dove beve di solito.

In concorso non manca un horror su una ragazza vegetariana che studia veterinaria: si intitola "Titane" ed è il nuovo film della regista Julia Ducournau. Sarà la giuria, presieduta da Spike Lee (primo artista afroamericano presidente di giuria a Cannes) a decidere a quale film assegnare la Palma d'Oro.

(Foto Getty Images)