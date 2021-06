Passione Sicilia: anche Luca Argentero in vacanza nella splendida isola

Vacanze italiane: Luca Argentero non sembra proprio avere dubbi e ha scelto il nostro bellissimo paese per qualche giorno di relax con la neo-moglie Cristina Marino e la loro bimba, la piccola Nina Speranza.

Come si può facilmente capire dalle immagini pubblicate su Instagram, Argentero e famiglia si trovano in Sicilia. Per la precisione a Taormina, tra l'abbraccio del mare cristallino e i furori dell'Etna in piena eruzione.

Così anche Argentero si aggiunge alla lista di celebrità stregate dall'isola. Tra loro, naturalmente, anche Mick Jagger, che si trova in Sicilia dal Natale dello scorso anno. E proprio a Mick Jagger pare sia stata fatta una bella offerta: il sindaco di Mussomeli, paesino in provincia di Caltanissetta, vorrebbe concedere a Jagger la cittadinanza onoraria della cittadina.

E non solo: l'idea è quella di battezzare un parco locale con il nome di "Parco Mick Jagger". Inoltre, il sindaco intenderebbe donare all'artista una delle case del centro storico. Mick Jagger accetterà?

(Foto Getty Images)