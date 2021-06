John Travolta e la commovente foto scattata in Italia

Negli Stati Uniti la Festa del Papà si celebra la terza domenica di giugno e per John Travolta è stata davvero una giornata molto speciale. Il motivo è presto detto. La figlia Ella, che ha 21 anni e una somiglianza incredibile con l'attore, ha postato su Instagram una foto scattata durante un viaggio in Italia, nel 2018, assieme al fratellino Benjamin di 10 anni, con un messaggio bellissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ella Travolta (@ella.travolta)



«Papà, tu fai sembrare l'essere genitore la cosa più facile del mondo. Anche quando non lo è. Rendi ogni mio giorno più bello di quello precedente. Ci dai gioia quando siamo giù. Sei il nostro migliore amico. Ci porti fino sulla Luna e poi indietro di nuovo».



Un pensiero che è subito diventato virale sui social. Un Father's Day particolare per John Travolta, il primo senza la moglie Kelly Preston, morta lo scorso luglio a 57 anni dopo una battaglia di due anni contro il cancro al seno, e segna un anno in cui ha fatto di tutto per coccolare e crescere la sua famiglia.



«Un giorno spero di essere un genitore bravo anche solo la metà di te». Scrive ancora Ella, che ha intrapreso la stessa carriera dei suoi genitori. Ha esordito nel cinema a 10 anni nella pellicola "Daddy Sitter" al fianco di mamma e papà.



Sempre con "Tony Manero" ha recitato poi in Gotti, Il primo padrino presentato al Festival di Cannes 2018 ma anche nel thriller-noir "The Poison Rose". Il suo ultimo progetto è "Get Lost", una rivisitazione in chiave moderna del classico "Alice nel paese delle meraviglie", in cui veste i panni della protagonista.

(foto Getty Images)