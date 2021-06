Sharon Stone contro Meryl Streep: attrice sopravvalutata

Meryl Streep ha da poco compiuto 72 anni. La città di New York le ha addirittura dedicato una fermata della metro e... ecco che viene diffusa una notizia secondo cui Sharon Stone avrebbe definito la collega "un'attrice sopravvalutata". Proprio le stesse parole che l'allora Presidente Trump rivolse all'attrice, rea di aver parlato ai Golden Globe del 2017 a difesa degli stranieri e dei giornalisti (più volte attaccati dal tycoon).

Si stenta a crederci. E appunto, cosa è successo veramente? Va precisato che le parole della Stone risalgono al mese di maggio e sono tratte da un'intervista pubblicata sul magazine Zoomer. Sharon disse: «Il mondo dello spettacolo è stato organizzato in modo tale che tutti dobbiamo invidiare e ammirare Meryl perché solo Meryl deve essere quella brava. E tutti dovrebbero competere contro Meryl. Penso che Meryl sia una donna e un’attrice straordinariamente meravigliosa. Ma, secondo me, francamente, ci sono altre attrici altrettanto talentuose come Meryl Streep. L’intera iconografia di Meryl Streep fa parte di ciò che Hollywood fa alle donne... Viola Davis è esattamente l’attrice che è Meryl Streep. Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, per l’amor del cielo. Ma dici “Meryl” e tutti cadono a terra. Io sono una cattiva molto migliore di Meryl. E sono sicura che lo direbbe lei stessa. Meryl non sarebbe stata brava in "Basic Instinct" o in "Casinò", io sono stata migliore. Lo so io e lo sa lei».

Queste le affermazioni, in risposta però alla domanda: «quando hai finalmente avuto modo di lavorare con Meryl Streep….». Sharon Stone non aveva gradito ed era sbottata: «non hai detto “Meryl finalmente è riuscita a lavorare con Sharon Stone”. O “finalmente siete riuscite a lavorare insieme”. E il modo in cui è strutturata la domanda è parte del problema, perché è così che è andata la sua vita, “tutti vogliono lavorare con Meryl”».

Le parole di Sharon hanno anche ricordato quelle di Trump. Ma effettivamente, il contesto è completamente diverso. Meryl replicherà? Staremo a vedere...