Jennifer Lopez e Ben Affleck, l'amore trionfa. Finalmente

Cari Bennifer addicted, è ufficiale: J. Lo e i suoi due figli lasciano Miami per cercare casa a Los Angeles per un "nuovo inizio" con Ben Affleck! Lo ha rivelato a E! News una fonte vicina alla cantante.

«Sarà tra Los Angeles e gli Hamptons quest'estate, ma sta cercando casa a Los Angeles, città che sarà la sua nuova base», ha assicurato la gola profonda, che per spazzare ogni dubbio ha aggiunto: «Jennifer sta già guardando e si sta informando su quali siano le migliori scuole per i suoi figli in autunno, i gemelli Emme e Maximilian».

I Bennifer sembrano molto felici: parola dei paparazzi, che in questi ultimi mesi li hanno immortalati in teneri scatti numerose volte. Proprio la scorsa settimana, la coppia, che si era quasi sposata 16 anni fa, è stata fotografata mentre si godeva un appuntamento romantico a West Hollywood.

(Foto Getty Images)